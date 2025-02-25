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لبنان

وزير الداخلية: الانتخابات في موعدها... والوضع الأمني يتحسَّن

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:48
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أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ "الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا الموقف ثابت وأكيد ونعقد اجتماعات لمتابعة التحضيرات"، مشدّداً في مقابلة مع mtv من أمام مجلس النواب على أنّ "الوضع الأمني يتحسّن يوماً بعد يوم، وملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والقوى الأمنية جاهزة ووزارة الداخلية تؤمّن الاستقرار والأمن لكلّ المواطنين".
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