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لبنان

بعد ارتفاع عدد طالبي الكلام.. بري في بداية الجلسة: لتحديد المهلة الزمنية بحسب الكتل

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:52
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل البدء في مناقشة النواب للبيان الوزاري: أمامي اكثر من 75 طالبَ كلام لذلك ارتقيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق.
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