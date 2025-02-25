يعقوبيان: أمنح الثقة للحكومة لأنّها تمثّل بارقة أمل

قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه".

وفي كلمة لها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أضافت: "كنا نتمنى حكومة تشبه رئيسي الجمهورية والحكومة".

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ورأت أن هذه الحكومة "ضرورة وربما هي أفضل الممكن في ظلّ عقلية المحاصصة وأتمنّى أن أكون مخطئة ولكن توقّعوا أن يبدأ "شدّ الشعر" كلّما اقتربنا من الانتخابات النيابية".

وأضافت: "تشييع الأحد كان استفتاء اكد رفض الاحتلال لكنه لم يكن لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ".

وقالت: "أمنح الثقة للحكومة لأنّها تمثّل بارقة أمل ونهجاً مختلفاً وإصلاحيًّا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن".

وتابعت بالقول: "اعطاء الثقة ليست شكا على بياض ولو كان نواف سلام رئيس الحكومة".