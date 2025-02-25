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لبنان

يعقوبيان: أمنح الثقة للحكومة لأنّها تمثّل بارقة أمل

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:06
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قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه". 
 
وفي كلمة لها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أضافت: "كنا نتمنى حكومة تشبه رئيسي الجمهورية والحكومة". 
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ورأت أن هذه الحكومة "ضرورة وربما هي أفضل الممكن في ظلّ عقلية المحاصصة وأتمنّى أن أكون مخطئة ولكن توقّعوا أن يبدأ "شدّ الشعر" كلّما اقتربنا من الانتخابات النيابية". 
 
وأضافت: "تشييع الأحد كان استفتاء اكد رفض الاحتلال لكنه لم يكن لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ". 
 
وقالت: "أمنح الثقة للحكومة لأنّها تمثّل بارقة أمل ونهجاً مختلفاً وإصلاحيًّا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن". 
 
وتابعت بالقول: "اعطاء الثقة ليست شكا على بياض ولو كان نواف سلام رئيس الحكومة". 
 
 
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