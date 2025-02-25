ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.. واحذروا الجليد على الطرقات

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقائها دون معدلاتها الموسمية. تنخفض نسبة الرطوبة و يستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة والصقيع، بخاصة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، حيث يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 لطرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى أقل من معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات. يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح أحيانا.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقائها دون معدلاتها الموسمية. تنخفض نسبة الرطوبة و يستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.