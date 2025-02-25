أمين سلام: لطالما كانت الكويت داعمًا للبنان وشعبه في مختلف الظروف

كتب الوزير السابق امين سلام على منصة" اكس":" أتقدم بأحر التهاني لدولة ⁧‫الكويت‬⁩، أميرًا وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ⁧العيد الوطني‬⁩ الـ 64، متمنيًا لها دوام الأمن والاستقرار والازدهار. لطالما كانت الكويت داعمًا للبنان وشعبه في مختلف الظروف، وكل الأمل أن تبقى سندًا كما عهدناها. كل عام وأنتم بخير".

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