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لبنان

الرئيس عون: لضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:24
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير العدل عادل نصار  في سبل تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة.

وشدد على "ضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة، ولا سيما قضية تفجير مرفأ بيروت".
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