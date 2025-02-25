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لبنان

قائد الجيش استقبل ملحقا عسكريا باكستانيا

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:29
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري الباكستاني Col. Raja Amjad Yaqub، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
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