12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش استقبل ملحقا عسكريا باكستانيا
Lebanon 24
25-02-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري الباكستاني Col. Raja Amjad Yaqub، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تبرُّع قائد الجيش وعدد من الضباط بالدم في إطار حملة تبرُّع لدعم بنك الدم في الطبابة العسكرية
Lebanon 24
تبرُّع قائد الجيش وعدد من الضباط بالدم في إطار حملة تبرُّع لدعم بنك الدم في الطبابة العسكرية
25/02/2025 14:49:04
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
التعيينات قيد الاعداد: قائد الجيش بداية
Lebanon 24
التعيينات قيد الاعداد: قائد الجيش بداية
25/02/2025 14:49:04
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الفوج الثاني للتدخل السريع في الجيش
Lebanon 24
لقاء بين قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الفوج الثاني للتدخل السريع في الجيش
25/02/2025 14:49:04
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع ريزا مجالات التعاون والتقى النائب رستم
Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع ريزا مجالات التعاون والتقى النائب رستم
25/02/2025 14:49:04
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد
الجيش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-02-25
ما كلّ الملاذات الآمنة تلمع "ذهبًا"
04:22 | 2025-02-25
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
03:46 | 2025-02-25
جلسة مناقشة البيان الوزاري.. هذه ابرز مواقف النواب
04:20 | 2025-02-25
النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام
07:37 | 2025-02-25
باسيل: "ما تنقلونا من محور إلى محور"
07:20 | 2025-02-25
ضاهر: لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي
فيديو
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 14:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24