قائد الجيش استقبل ملحقا عسكريا باكستانيا

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري الباكستاني Col. Raja Amjad Yaqub، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

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