الرئيس عون استقبل رئيس شركة فنادق إنتركونتيننتال وسفير إندونيسيا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس شركة فنادق إنتركونتيننتال للهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر الذي أطلع الرئيس عون على خطط تطوير الفنادق التي تديرها الشركة في لبنان في ظل عودة الاستقرار عقب انتخاب رئيس الجمهورية.من جانبه، شدد الرئيس عون على "أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحفيز الدورة الاقتصادية".وناقش رئيس الجمهورية مع سفير إندونيسيا في لبنان، Hajriyanto Y. Thohari، العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن شكره لجهود إندونيسيا، لا سيّما في ما يتعلق بمشاركتها في قوة "اليونيفي"ل، وجاء ذلك خلال زيارة وداعية قام بها السفير بمناسبة اختتام مهامه الديبلوماسية في بيروت.