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لبنان

معوّض: أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:50
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قال النائب ميشال معوّض "أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان".
 
 
وأضاف معوّض في جلسة مناقشة الثقة: "ثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم بالعمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض".
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وتابع: "ثقتي للحكومة هي لتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار ومواجهة الإقتصاد الأسود ولسياسة خارجيّة مبنيّة على مبدأ لبنان أوّلاً في تصحيح العلاقة مع سوريا".
 
 
وقال معوّض: "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".
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