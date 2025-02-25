قال النائب ميشال معوّض "أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان".

وأضاف معوّض في جلسة مناقشة الثقة: "ثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم بالعمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض".

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وتابع: "ثقتي للحكومة هي لتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار ومواجهة الإقتصاد الأسود ولسياسة خارجيّة مبنيّة على مبدأ لبنان أوّلاً في تصحيح العلاقة مع سوريا".

وقال معوّض: "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".