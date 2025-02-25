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لبنان

طالوزيان: خطاب السيّد لا يمثلني

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:13
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صدر عن النائب جان طالوزيان البيان الآتي:

"مع احترامي لجميع زملائي النواب، فإنني أؤكد أنني لم أفوّض أحداً التحدث باسمي. وأشير بشكل خاص إلى أن خطاب النائب الزميل اللواء جميل السيد لم يكن بتفويض مني ولا يمثلني على الإطلاق، فاقتضى التنويه".
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