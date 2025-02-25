طالوزيان: خطاب السيّد لا يمثلني

صدر عن النائب جان طالوزيان البيان الآتي:



"مع احترامي لجميع زملائي النواب، فإنني أؤكد أنني لم أفوّض أحداً التحدث باسمي. وأشير بشكل خاص إلى أن خطاب النائب الزميل اللواء جميل السيد لم يكن بتفويض مني ولا يمثلني على الإطلاق، فاقتضى التنويه".

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