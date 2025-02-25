الرئيس عون: الإغتراب قيمة مضاعفة للبنان

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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من المجلس الاغترابي اللبناني ان" الاغتراب ليس مجرد قيمة مضافة للبنان، بل هو قيمة مضاعفة، فلولا المغتربين، لما تمكن لبنان من الاستمرار".وأشار إلى أن "مكافحة ثقافة الفساد تتطلب تضافر الجهود من الجميع، بمن فيهم المغتربون اللبنانيون".