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لبنان

ضاهر: لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:20
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دعا النائب ميشال ضاهر إلى "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات".
 
 
وأكّد ضاهر في جلسة ماقشة البيان الوزاري أنّ "لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي".
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وقال: "ثقتي كاملة بالحكومة".
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