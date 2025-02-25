المكتب الإعلامي للخازن: إعتذر عن حضور جلسات الثقة لأسباب صحيّة

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه:



إعتذر النائب فريد هيكل الخازن عن حضور جلسات الثقة للحكومة لأسباب صحيّة.



ويعبّر "التكتل الوطني المستقل" عن موقف الخازن المؤيّد لاعطاء الحكومة الثّقة، وهو موقف نابعٌ من منطلق إعطاء الفرصة في هذا الظرف الاستثنائي، من أجل انقاذ البلد واجراء الاصلاحات المطلوبة.

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