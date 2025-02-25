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لبنان

بالجرم المشهود... توقيف اثنين من أفراد عصابة سرقة كابلات "أوجيرو"

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:28
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، لاسيّما جرائم سرقة الكابلات العائدة لشركة “أوجيرو”، وبعد رصدٍ ومتابعة من قِبَل عناصر مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة لعصابة تنشط في عكّار، كَمَنت لها قوّة من المفرزة المذكورة في بلدة منيارة -عكّار، وتمكّنت من توقيف اثنين من أفرادها، بالجرم المشهود، بعد تبادلٍ لإطلاق النّار ومطاردة، وهما:
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ب. س. (مواليد عام 2005، لبناني)
ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني)
 كما ضبطت سيّارة رباعيّة الدّفع نوع “باثفايندر” وأدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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