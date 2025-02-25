"نقطة تحوّل"... هكذا علّق رئيس "الموساد" على عمليّة تفجير "البيجر"

قال رئيس الموساد ديفيد برنيع إن "عملية البيجر شكلت نقطة تحول في الحرب مع حزب الله".

وأضاف: "عملية البيجر حطمت معنويات حزب الله".

وتابع قائلاً: "في عملية البيجر قوة الحيلة والمكيدة تغلبت على قوة السلاح".