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لبنان

"نقطة تحوّل"... هكذا علّق رئيس "الموساد" على عمليّة تفجير "البيجر"

Lebanon 24
25-02-2025 | 09:46
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قال رئيس الموساد ديفيد برنيع إن "عملية البيجر شكلت نقطة تحول في الحرب مع حزب الله".
 
وأضاف: "عملية البيجر حطمت معنويات حزب الله".
 
وتابع قائلاً: "في عملية البيجر قوة الحيلة والمكيدة تغلبت على قوة السلاح". 
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