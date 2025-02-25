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لبنان

وزير الداخلية: الحكومة تعمل على تعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
25-02-2025 | 09:55
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أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، أن "الحكومة تعمل على تعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية".

وقال الحجار لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحكومة تتحدث عن فرض سلطة الدولة على كافة أراضيها الذاتية وهذا التزام واضح عند الدولة، والمواطنون اللبنانيون متعاونون بتحقيق التزام الدولة وداعمون لنا في هذا الاتجاه".
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وفي ما يتعلق بمسألة تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة، قال: "نحن نعمل على تعزيز سلطة الدولة في كافة الأراضي اللبنانية، وهذه الخطوة قابلة للتنفيذ من خلال الجهد المستمر والإرادة، بالإضافة إلى التعاون البناء بين اللبنانيين". (سكاي نيوز)
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