9
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
-2
o
زحلة
3
o
بعلبك
5
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رجي عرض مع وفد مجلس الاعمال اللبناني في الكويت سبل تعزيز التعاون
Lebanon 24
25-02-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وفدا من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وعرض مع أعضائه للدور الذي يضطلع به المجلس والنشاطات التي يقوم بها في سبيل تعزيز بيئة الأعمال اللبنانية في الكويت، وتعميق العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى دعم ومساعدة أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.
Advertisement
وشدد رجي على "أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية - الكويتية والدفع بها نحو رحاب أوسع من التعاون، والعمل على تنمية التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان".
وشكر الكويت "حكومة وشعبا، على وقوفهما الدائم الى جانب لبنان والشعب اللبناني في كل الظروف الصعبة التي مروا بها"، مثمنا دور مجلس الأعمال اللبناني في "تقديم الدعم المادي والمعنوي للسفارة اللبنانية في الكويت، والهبات التي تقدموا بها لحسن سير العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان".
من جهته، أعرب الوفد عن "التزام مجلس الأعمال اللبناني في الكويت بتقديم الدعم الاقتصادي للبنان، والعمل على تفعيل العلاقة بين البلدين وتطويرها لما فيه من مصلحة مشتركة لبنانية - كويتية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
03:06 | 2025-02-25
25/02/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
02:45 | 2025-02-25
25/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:31 | 2025-02-25
المناقشات المسائية للبيان الوزاري.. إليكم أبرز المواقف
13:27 | 2025-02-25
وزيرة السياحة: نجاح قطاع السياحة هو نجاح لاقتصاد كل لبنان
13:20 | 2025-02-25
سليمان: البيان الوزاري يشكل خارطة طريق لوضع لبنان على سكة التعافي
13:19 | 2025-02-25
حشود من الشخصيات السياسية والدينية شاركت في عزاء الشهيدين نصر الله وصفي الدين
13:08 | 2025-02-25
ياسين: يجب إقرار الموازنة في موعدها
13:05 | 2025-02-25
لمستخدمي ألفا... إليكم هذا البيان
فيديو
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
Lebanon 24
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
11:00 | 2025-02-25
25/02/2025 20:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 20:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 20:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24