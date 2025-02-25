قالت الخارجية الأميركية "ندعم حكومة لبنان في سعيها إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتأسيس احتكار القوة"، لافتةً إلى أنه "لا مكان لحزب الله في هذه الرؤية".

وفي حديث مع "الشرق"، أضافت: "لا ينبغي لحزب الله أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه".

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وأشادت الخارجية الأميركية "بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية لممارسة سلطتها وسيادتها الخالية من النفوذ الأجنبي".

ولفتت إلى أن "النظام الإيراني عمل منذ نشأته ومن خلال دعمه لحزب الله على تقويض الحكومات الشرعية في المنطقة".

وقالت: "لا يجوز السماح للنظام الإيراني بتمويل وتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية".

وأكدت الخارجية مواصلتها "دعم حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ وقف الأعمال العدائية".

وأضافت: "نعلم ببقاء الجيش الإسرائيلي في 5 نقاط لبنانية وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات".