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لبنان

الكتائب: على حزب الله العمل على جدولة تسليم سلاحه والإنصياع للدستور والقوانين

Lebanon 24
25-02-2025 | 10:53
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عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات التي حصلت في الأسبوع المنصرم أصدر البيان التالي:
1- مع بدء عودة الحياة السياسيّة في لبنان الى الانتظام ومناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، يرى حزب الكتائب أنه من الإنصاف إعطاء هذه الحكومة الفرصة التي منحها إياها اللبنانيون أولاً والمجتمع الدولي ثانياً للشروع في برنامجها وفقاً لمقتضيات الدستور ومصلحة لبنان العليا. من هذا القبيل، يشارك لبنان كجهة فاعلة في القمة العربية التي تبحث مصير المنطقة، بما يضمن عدم حصول التسويات على حساب سيادته واستقراره وهذا ما يؤكّد عليه حزب الكتائب عند كل استحقاق. 
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2- يرحّب المكتب السياسي الكتائبي بالكلام الصادر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام الوفد الإيراني بقوله إن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه ويتمسك بحلّ الدولتين وبالقضية الفلسطينيّة، ويعتبر أن هذا الكلام هو مقدمة سليمة لإخراج لبنان من الصراعات التي هدمت المنطقة، وترجمته العملية يجب أن تكون عبر فرض الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة وحلّ كل الميليشيات لتتمكّن الدولة من رسم السياسات الداخلية والخارجية بسيادة مطلقة.
3-  يرى المكتب السياسي الكتائبي أن كلام الشيخ نعيم قاسم بالتسليم بوجود الدولة وإيلائها مسؤولية التحرير وإعادة الإعمار يجب أن يكون جازماً وغير مشروط بأي شكل من الأشكال، فإذا كان حزب الله عازماً حقيقةً على العودة إلى الدولة، فمن واجبه أن يتوجّه بخطاب وطني لبناني موحِّد، وأن يعمل وبسرعة على جدولة عملية تسليم سلاحه للشرعية والإنصياع لأحكام الدستور والقوانين أسوة بباقي اللبنانيين.
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