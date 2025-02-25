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لبنان

بمشاركة وفد قيادي ممثلًا ببري.. "أمل" تُشييع شهيدها في الجية

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:21
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شيعت حركة "أمل" وبلدة الجية ومنطقة إقليم الخروب، شهيد معركة الخيام مهدي وهبة بركات، في بلدته الجية، بحضور وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء ونواب وقيادات من الحركة و"حزب الله" وفاعليات وشخصيات وأحزاب ومشايخ وأهالي .
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ولف نعش الشهيد بعلم الحركة، التي أقامت له احتفالا تأبينيا في وسط البلدة على الطريق العام، واستقبل على وقع لحن الموت ونثر الأرز والورود، فيما أدت له الفرق الكشفية التحية، الى أن وضع النعش على المنصة الرئيسية، حيث القيت نظرة الوداع .

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