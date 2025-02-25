بمشاركة وفد قيادي ممثلًا ببري.. "أمل" تُشييع شهيدها في الجية

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ولف نعش الشهيد بعلم الحركة، التي أقامت له احتفالا تأبينيا في وسط البلدة على الطريق العام، واستقبل على وقع لحن الموت ونثر الأرز والورود، فيما أدت له الفرق الكشفية التحية، الى أن وضع النعش على المنصة الرئيسية، حيث القيت نظرة الوداع .