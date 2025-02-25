عدوان يطالب سلام: لوضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح إلى الجيش

تمنى النائب جورج عدوان، مساء اليوم بعد استئناف جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّ "يكون الحياد اليوم فعلي فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور".



تابع عدوان: "الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة".



واعتبر أن "السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين".



أضاف عدوان: "الوجود السوري كلف لبنان بين 30 و35 مليار دولار بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والمضاربة بالعمالة والمشاكل الاجتماعية"، معتبرا أنّه" يجب ترحيل السوريين إلى سوريا واي خطوة تأخذ هذا الموضوع إلى التفاوض تكون هدفها المس بالسيادة الوطنية وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود".



وأشار إلى أنّ "السيادة تتطلب حصر السلاح بالقوى الامنية والاخطر هو أن تأخير تنفيذ هذه الامور سيؤخر الاصلاح والانقاذ والاهم تأخير علاقة لبنان مع الدول".



وطلب عدوان من رئيس الحكومة وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية إلى الجيش.



وأكد: "يجب محاسبة القضاة الفاسدين سواء كانوا في القضاء أم تقاعدوا ولا بد من استكمال التدقيق الجنائي خاصة وأن لدينا وزير مال نشهد له بمناقبيته".



وتوجه عدوان في كلامه إلى برّي، قائلاً:"لإعادة اعتماد أسلوب عقد جلسات مساءلة للحكومة كلّ شهر أو شهر ونصف الشهر".



تابع: "نريد أن نضع خطة نفاوض صندوق النقد عليها وليس أن ننفذ خطة صندوق النقد ونقضي على أموال المودعين ونحن لن نتهاون بقضية أموالهم إطلاقا".



ختم: "سوف ندعم الحكومة بهدف تنفيذ بيانها الوزاري وبهدف تنفيذ خطاب القسم وإذا استمرت الحكومة بهذا المسار سندعمها وفي حال المماطلة سنكون بالمرصاد لأنّه هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس لدينا الحق ان نفوت هذه الفرصة".