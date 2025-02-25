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لبنان

بري يرد على عدوان: استغفرالله!

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:55
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ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب جورج عدوان قائلاً: "استغفرالله". 

وجاء رد بري بعد حديث عدوان عن خطر إدراج لبنان على اللائحة السوداء، حيث قال: "إذا رحنا على اللائحة السوداء الله ما بعيد يشيلنا منّا". 
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