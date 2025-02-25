بري يرد على عدوان: استغفرالله!

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب جورج عدوان قائلاً: "استغفرالله".



وجاء رد بري بعد حديث عدوان عن خطر إدراج لبنان على اللائحة السوداء، حيث قال: "إذا رحنا على اللائحة السوداء الله ما بعيد يشيلنا منّا".

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