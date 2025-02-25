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لبنان

إشكال كبير في صيدا.. عراك وإطلاق نار (صورة)

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:13
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أصيب شخصان في إشكال وقع عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا مساء اليوم، بين عدد من الشبان، وتخلله عراك وتكسير محتويات كافيتيريا في المكان، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار.

تم نقل المصابين إلى إحدى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.
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صيدا

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