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لبنان

الراعي عرض التطورات مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:17
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي، في بكركي، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وعرض معه الأوضاع الراهنة.
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