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لبنان

سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:15
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تمكن أخ وشقيقته من الفوز بجائزة اللوتو في لبنان، في سحب حمل الرقم 2279 من دون علمهما أنّها اختارا نفس الأرقام.

ونشرت صفحة "اللوتو" عبر حسابها فيديو يظهر استلام الفائزين اكثر من 124 مليار ليرة لبنانية.
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