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لبنان

البزري يمنح الثقة للحكومة… وهذا ما أعلنه عن "استراتيجية الأمن الوطني"

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:13
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إعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أن "هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة". 

تابع البزري في كلامه خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: انسحاب الاحتلال الاسرائيلي ضروري عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً. 
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وراهن البزري على الدولة القادرة.  
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