البزري يمنح الثقة للحكومة… وهذا ما أعلنه عن "استراتيجية الأمن الوطني"

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تابع البزري في كلامه خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: انسحاب الاحتلال الاسرائيلي ضروري عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً.وراهن البزري على الدولة القادرة.