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لبنان

خلال تقديمه العزاء في الضاحية… كلام مؤثر لجنبلاط

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:17
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عزى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه نائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر، باستشهاد الأمينين العامين لـ"حزب الله" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في باحة عاشوراء – منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.
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وفي السياق، أكد جنبلاط أن "هذا اليوم كبير وحزين في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية"، وقال: "نحن مع التحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية".
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