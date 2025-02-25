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لبنان

خلال مناقشة البيان الوزاري.. سجال بين بري وأحد النواب: "دورك خلص"

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:26
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وقع سجال كلامي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري بين النائب زياد حواط ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد انتهاء كلمة النائب عبد الرحمن بزري طلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20، ليرد عليه بري بالقول:" دورك خلص".
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وقال حواط لبري:" أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام"، ليرد بري بالقول:"  دار كلام بيني وبين النائب جورج عدوان وأخذ نصف ساعة لكلمته".
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