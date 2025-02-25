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لبنان

توقيف مطلوب بجرم محاولة قتل في زغرتا

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:47
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في زغرتا من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم محاولة قتل وهو المدعو "م.ح" وقد تم توقيفه في محلة الريجي زغرتا، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد تم اقتياده الى التحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
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