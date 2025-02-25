توقيف مطلوب بجرم محاولة قتل في زغرتا

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في زغرتا من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم محاولة قتل وهو المدعو "م.ح" وقد تم توقيفه في محلة الريجي زغرتا، حسب مندوبة "لبنان24".



وقد تم اقتياده الى التحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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