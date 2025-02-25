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لبنان

لمستخدمي ألفا... إليكم هذا البيان

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:05
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اعلنت شركة "ألفا" في، بيان، أنه ابتداءً من الساعة 1:00 بعد منتصف هذه الليلة، ستخضع أنظمتها إلى صيانة ضرورية ستتمّ بأقصى سرعة للحدّ من تأثر الخدمات، معتذرة عن أي إزعاج.
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