لمستخدمي ألفا... إليكم هذا البيان

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اعلنت شركة "ألفا" في، بيان، أنه ابتداءً من الساعة 1:00 بعد منتصف هذه الليلة، ستخضع أنظمتها إلى صيانة ضرورية ستتمّ بأقصى سرعة للحدّ من تأثر الخدمات، معتذرة عن أي إزعاج.