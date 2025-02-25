"مواقف منسوبة".. توضيح من وزير الطاقة!

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:



"يتم تداول مواقف منسوبة إلى وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. لذا، يهم المكتب الاعلامي التأكيد أن الوزير الصدي لم يدل بأي تصريح أو يجري أي مقابلة. كما أن مواقفه تنشر عبر حسابه على منصة X: @Joe_Saddi وتوزّع عبر مكتبه الاعلامي ولاي استفسار إعلامي بالامكان التواصل على: 03/049830".

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