عون: لن نتردد في مساءلة ومحاسبة الحكومة عند كل استحقاق

منحت النائبة نجاة عون خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، ثقتها للحكومة، قائلة: "أمنح الحكومة ثقتي ليس كضمانة مفتوحة بل بعقد مسؤولية بيننا وبينها".



أضافت: مسؤوليتنا مراقبة الاداء الحكومي ولن نتردد في المساءلة والمتابعة والمحاسبة عند كل استحقاق.

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