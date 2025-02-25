ياسين: يجب إقرار الموازنة في موعدها

كشف النائب ياسين ياسين، مساء اليوم، أنّه "على الحكومة وضع خطة انقاذية تحمل كل مسؤول مسؤوليته إذ أن السرقة التي حصلت للمودعين يتحملها المصارف ومصرف لبنان والمجلس المركزي الذي كان مخيبا وغير فعّال".

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وإعتبر خلال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّه "يجب إقرار الموازنة في موعدها ما يتيح لنا القيام بالخدمات الضرورية للمواطن بدلا من انشغال الكتل النيابية في صراعات وتكريس نهج المحاصصة". وإعتبر خلال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّه "يجب إقرار الموازنة في موعدها ما يتيح لنا القيام بالخدمات الضرورية للمواطن بدلا من انشغال الكتل النيابية في صراعات وتكريس نهج المحاصصة".

ختم: "نعطي الثقة لحكومتكم ومبروك لثورة تم اضطهادها منذ 5 سنوات واليوم تم انصافها".