حشود من الشخصيات السياسية والدينية شاركت في عزاء الشهيدين نصر الله وصفي الدين

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وتقدم الحضور إلى جانب عائلتي الشهيدين، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعدد من نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، مسؤول "وحدة الارتباط والتنسيق" في "حزب الله" وفيق صفا، مسؤول منطقة بيروت في "حزب الله" حسين فضل الله، وعدد من مسؤولي قيادة الحزب.وانطلق تقبل التعازي عند الساعة 9.30 صباحا، حيث بدأ الحضور بالتوافد، فحضر معزيا السفير الايراني مجتبى اماني، ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المونسنيور عبدو ابو كسم.وفد من حركة "امل" ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ايوب حميد ورئيس الهئية التنفيذية جميل حايك، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والوفد المرافق، نواب "تكتل اللقاء النيابي المستقل" الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وآلان عون، النائب حسن مراد.كما حضر معزيا رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم ، النائب السابق إميل إميل لحود والوزير السابق زاهر الخطيب، ربيع بنات على راس وفد من الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، امين سر "لقاء مستقلون من اجل لبنان" رافي مادايان على رأس وفد، العلامة السيد جعفر فضل الله، ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني" في لبنان حامد الخفاف، وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور بسام بدران، الشيخ علي كريميان على رأس وفد من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية،كما حضرت وفود من كتلة "الوفاء للمقاومة" ، ضباط الأمن الداخلي، الأمن العام، "اللقاء الإعلامي الوطني"، وفد من وحدة الإعلام الالكتروني في "حزب الله"، فصائل المقاومة الفلسطينية، الحشد الشعبي العراقي، كتائب "حزب الله" في العراق، وفود من تونس والعراق واليمن ونيجيريا وايران.وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والنيابية والوزارية والأمنية والعسكرية والعلمائية من مختلف الطوائف الدينية وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعلامية وأدبية وتربوية ونقابية وبلدية واختيارية، ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.ويستمر تقبل التعازي والتبريكات يوم غدٍ الأربعاء في باحة عاشوراء من الساعة ٩:٣٠ حتى ١١:٣٠ صباحاً، ومن الساعة ٣:٠٠ حتى ٥:٣٠ عصراً.