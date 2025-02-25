Advertisement

لبنان

حشود من الشخصيات السياسية والدينية شاركت في عزاء الشهيدين نصر الله وصفي الدين

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:19
A-
A+
Doc-P-1325722-638761117643015855.jpg
Doc-P-1325722-638761117643015855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقبل "حزب الله" اليوم التعازي بإستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي الشهيد هاشم صفي الدين، وذلك في باحة عاشوراء في محلة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والعسكرية اللبنانية والاجنبية، وحشود شعبية كبيرة.
Advertisement

وتقدم الحضور إلى جانب عائلتي الشهيدين، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعدد من نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، مسؤول "وحدة الارتباط والتنسيق" في "حزب الله" وفيق صفا، مسؤول منطقة بيروت في "حزب الله" حسين فضل الله، وعدد من مسؤولي قيادة الحزب.

وانطلق تقبل التعازي عند الساعة 9.30 صباحا، حيث بدأ الحضور بالتوافد، فحضر معزيا  السفير الايراني مجتبى اماني، ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المونسنيور عبدو ابو كسم. 

وفد من حركة "امل" ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ايوب حميد ورئيس الهئية التنفيذية جميل حايك، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي  وليد جنبلاط، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والوفد المرافق، نواب "تكتل اللقاء النيابي المستقل" الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وآلان عون، النائب حسن مراد. 

كما حضر معزيا رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم ، النائب السابق إميل إميل لحود والوزير السابق زاهر الخطيب، ربيع بنات على راس وفد من الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، امين سر "لقاء مستقلون من اجل لبنان" رافي مادايان على رأس وفد، العلامة السيد جعفر فضل الله، ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني" في لبنان حامد الخفاف، وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور بسام بدران، الشيخ علي كريميان على رأس وفد من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية،

كما حضرت وفود من كتلة "الوفاء للمقاومة" ، ضباط الأمن الداخلي، الأمن العام، "اللقاء الإعلامي الوطني"، وفد من وحدة الإعلام الالكتروني في "حزب الله"، فصائل المقاومة الفلسطينية، الحشد الشعبي العراقي، كتائب "حزب الله" في العراق، وفود من تونس والعراق واليمن ونيجيريا وايران.

  وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والنيابية والوزارية والأمنية والعسكرية والعلمائية من مختلف الطوائف الدينية وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعلامية وأدبية وتربوية ونقابية وبلدية واختيارية، ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

ويستمر تقبل التعازي والتبريكات يوم غدٍ الأربعاء في باحة عاشوراء من الساعة ٩:٣٠ حتى ١١:٣٠ صباحاً، ومن الساعة ٣:٠٠ حتى ٥:٣٠ عصراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2025-02-25
17:55 | 2025-02-25
16:05 | 2025-02-25
16:04 | 2025-02-25
15:52 | 2025-02-25
15:46 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24