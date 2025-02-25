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لبنان

وزيرة السياحة: نجاح قطاع السياحة هو نجاح لاقتصاد كل لبنان

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:27
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استقبلت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في مكتبها، في الوزارة، وفدا من اتحاد جمعيات السياحة والفنادق في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسسات السياحية وبعض المطالب والحلول المقترحة. 
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وأكدت لحود أن "نجاح هذا القطاع هو بالفعل نجاح لاقتصاد كل لبنان، إذ يوفر الازدهار لكل القطاعات الأخرى".

وأشارت إلى أن "الوزارة ستستخدم كل إمكاناتها المتاحة للدعم والمساندة اللذين سيترجمان نجاح للبنان وكل اللبنانيين".
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