وزيرة السياحة: نجاح قطاع السياحة هو نجاح لاقتصاد كل لبنان

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وخلال اللقاء، تمت مناقشة التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسسات السياحية وبعض المطالب والحلول المقترحة.وأكدت لحود أن "نجاح هذا القطاع هو بالفعل نجاح لاقتصاد كل لبنان، إذ يوفر الازدهار لكل القطاعات الأخرى".وأشارت إلى أن "الوزارة ستستخدم كل إمكاناتها المتاحة للدعم والمساندة اللذين سيترجمان نجاح للبنان وكل اللبنانيين".