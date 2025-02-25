سليمان: البيان الوزاري يشكل خارطة طريق لوضع لبنان على سكة التعافي

إعتبر النائب محمد سليمان، أنّ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة يشكلان خارطة الطريق لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض باقتصادة الراكد.





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وأوضح أن التطورات على صعيد المنطفة تفرض علينا واقعا جديدا فالدعم العربي والدولي يشكلان المدماك والمرتكز الاساسي للنهوض بلبنان الجديد. جاء ذلك خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري.وأوضح أن التطورات على صعيد المنطفة تفرض علينا واقعا جديدا فالدعم العربي والدولي يشكلان المدماك والمرتكز الاساسي للنهوض بلبنان الجديد.