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لبنان

سليمان: البيان الوزاري يشكل خارطة طريق لوضع لبنان على سكة التعافي

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:20
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إعتبر النائب محمد سليمان، أنّ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة يشكلان خارطة الطريق لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض باقتصادة الراكد. 
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري. 
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وأوضح أن التطورات على صعيد المنطفة تفرض علينا واقعا جديدا فالدعم العربي والدولي يشكلان المدماك والمرتكز الاساسي للنهوض بلبنان الجديد. 
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