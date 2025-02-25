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لبنان

بري يُحدد موعد استئناف جلسة مناقشة البيان الوزاري

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:45
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رفع رئيس المجلس نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد.
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رئيس المجلس

نبيه بري

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