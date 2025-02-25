النائب جورج بوشكيان يهنئ الكويت بعيدها الوطني

هنأ النائب جورج بوشكيان دولة الكويت بعيدها الوطني، وقال في بيان:



"أتقدّم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة والشعب الكويتي العزيز، متمنّيًا دوام الأمن والازدهار لهذا البلد الشقيق، الذي تجمعنا به علاقات أخوّة وتعاون، ودعم مستمر لمختلف قطاعاتنا الحيويّة، كما أشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، بما يجسّد معاني الأخوّة العربية. كلّ عام والكويت بألف خير".

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