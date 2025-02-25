الموسوي: الدولة مطالبة بالتحرك الفوري لوضع حد لانفلات الإجرام الإسرائيلي

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تعليقًا على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع ‏الشرقي ‏وتحديدًا في بلدة جنتا - الشعرا‎ قال النائب إبراهيم الموسوي أنّه "مرة جديدة في أقل من شهر، تقوم قوات العدو الإسرائيلي بعدوان إجرامي في عمق الأراضي اللبنانية ما ‌‏أدى إلى ارتقاء شهيدين وجريحين، ويشكّل هذا انتهاكاً خطيراً، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق ‌‏الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام ‌‏مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية"‎.‎‎أضاف:" إن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة ‌‏يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال ، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه ‌‏للمجتمع الدولي برمته"‎ .‎‎وقال:" إن الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل ‌‏المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ‌‏ولسيادة الدولة على أراضيها، إن تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو ‌‏دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات ‌‏والتفاهمات المتفق عليها يُعدُّ تشجيعًا له على الاستمرار في أعمال العدوان يصل إلى حد القبول الضمني ‌‏والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض ‌‏مع أبسط مبادىء احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".‏