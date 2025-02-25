Advertisement

لبنان

الموسوي: الدولة مطالبة بالتحرك الفوري لوضع حد لانفلات الإجرام الإسرائيلي

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1325754-638761152583719935.png
Doc-P-1325754-638761152583719935.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعليقًا على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع ‏الشرقي ‏وتحديدًا في بلدة جنتا - الشعرا‎ قال النائب إبراهيم الموسوي أنّه "مرة جديدة في أقل من شهر، تقوم  قوات العدو الإسرائيلي بعدوان إجرامي في عمق الأراضي اللبنانية ما ‌‏أدى إلى ارتقاء شهيدين وجريحين، ويشكّل هذا انتهاكاً خطيراً، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق ‌‏الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة  لتنفيذ الاتفاق أمام ‌‏مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو  على السيادة اللبنانية"‎.‎
Advertisement

‎أضاف:" إن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو  دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة ‌‏يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال ، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه ‌‏للمجتمع الدولي برمته"‎ .‎

‎وقال:" إن الدولة اللبنانية  ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش  مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل ‌‏المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ‌‏ولسيادة الدولة على أراضيها، إن تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو  ‌‏دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات ‌‏والتفاهمات المتفق عليها يُعدُّ تشجيعًا له على الاستمرار في أعمال العدوان يصل إلى حد القبول الضمني ‌‏والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض ‌‏مع أبسط مبادىء احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".‏
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2025-02-25
17:55 | 2025-02-25
16:05 | 2025-02-25
16:04 | 2025-02-25
15:52 | 2025-02-25
15:46 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24