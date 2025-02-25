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لبنان

وزارة الصحة: شهيدان حصيلة غارة جنتا

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:27
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أعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين و3 جرحى في الغارة الإسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع.
 
وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة بواسطة مسيّرة على الحدود اللبنانية السورية في جرود الشعرة على السلسلة الشرقية للبقاع،  بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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