وزارة الصحة: شهيدان حصيلة غارة جنتا

أعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين و3 جرحى في الغارة الإسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع.

Advertisement

وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة بواسطة مسيّرة على الحدود اللبنانية السورية في جرود الشعرة على السلسلة الشرقية للبقاع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".