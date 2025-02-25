مخالفة خطيرة.. شبان يقطعون أشجارًا معمرة وجمعية تتحرك

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واشارت الى انه "بحسب المعلومات الواردة، أقدم شبان من بلدة بلحص على قطع عدد من أشجار السنديان المعمّر، من المرجّح بهدف استخدامها كحطب للتدفئة. أمام هذا المشهد المتكرّر، تتوجّه جمعيّة الأرض - لبنان إلى قوى الأمن الداخلي، ووزارة الزراعة، والقضاء المختصّ، لوضع حدّ لهذا الفلتان المنتشر والتحرّك عاجلاً للتحقّق من مثل هذه المخالفات".وجددت "تذكير اللبنانيّين واللبنانيّات، ولا سيّما سكّان المناطق الجبليّة، بأنّ الحاجة إلى التدفئة لا تبرّر استنزاف غاباتنا والقضاء على ثروتنا الحرجية. لذا، نكرّر دعوتنا للمواطنين بالامتناع عن التحطيب العشوائي وقطع الأشجار المعمّرة، والاستعاضة عن ذلك بالتشحيل المنظّم، الذي يساهم في تأمين الحطب بطريقة مستدامة لا تضر بالبيئة، وذلك شرط الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الزراعة والتقيّد بمعاييرها وشروطها".