خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية

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وحسب خبير اقتصادي أكّد لـ"لبنان24" فان المستثمرين غالبا ما ينظرون إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات ويشترون الأصول عندما تكون هناك مستويات عالية من عدم اليقين.وأوضح أن متاجر الذهب في لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية شهدت إقبالا كثيفا على بيع الليرات الذهبية والأونصات.وأشار الخبير لـ"لبنان24" الى أنّه تلقى خلال هذه السنة اتصالات كثيفة جدًا لطلب الاستشارات بعد أن كانت شبه معدومة العام الماضي.وقال أن أسواق الذهب في لبنان شهدت مبيعات كبيرة من قبل المواطنين كذلك حول العالم خلال اليوم وأمس، خاصة بعد أن تجاوزت الأسعار التوقعات.وحسب الدراسات فإن أسعار الاونصة من المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الاشهر المقبلة.