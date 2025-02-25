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لبنان

بعد نيل الحكومة الثقة.. هذا ما يحضّر له خصوم "الحزب"

Lebanon 24
25-02-2025 | 15:32
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أفادت معلومات الجديد أنّ القوى الخصمة للحزب سيكون عنوان معركتها المقبلة " ضرورة نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل شمال الليطاني ايضا".

وأشارت المصادر إلى أنّ حزب الله مستعد لمناقشة مسألة السلاح في حوار وطني ضمن استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون بعيدا عن املاءات الخارج.
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أضافت:" بعد نيل الحكومة الثقة ستبدأ التعيينات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية يليها العمل على اتفاقيات مشتركة مع الخليج والسعودية في قطاعات عدة".
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