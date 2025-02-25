الجيش الإسرائيلي يكشف: استهدفنا عناصر لـ "حزب الله"

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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "أنشطة حزب الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة بواسطة مسيّرة على الحدود اللبنانية السورية في جرود الشعرة على السلسلة الشرقية للبقاع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".