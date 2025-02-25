إطلاق نار على سيارة في طرابلس.. والمخابرات تحقق

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أقدم مجهولان على متن دراجة نارية مساء اليوم على إطلاق أعيرة نارية من رشاش حربي باتجاه سيارة المواطن "ط.ح" في أحد الشوارع المتفرعة من شارع التدريب - أبي سمراء، طرابلس قبل أن يلوذا بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".وأفادت المصادر بأن صاحب السيارة نجا من الاستهداف حيث كان قد ركن سيارته من نوع مرسيدس قبل خمس دقائق فقط من وقوع الحادث واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.ووفق المعلومات الأولية فإن المستهدف يملك مغسل سيارات في المنطقة.فيما حضرت لاحقاً دورية من المخابرات إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة الملابسات وكشف هوية الفاعلين.