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لبنان
إكتفاء بموقف
Lebanon 24
25-02-2025
|
18:03
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اكتفى نواب حزب بارز بالموقف الذي جاء على لسان قيادي فيه، في ما خص امتناع رئيس كتلة صديقة عن المشاركة في تشييع الأحد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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