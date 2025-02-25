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لبنان

إكتفاء بموقف

Lebanon 24
25-02-2025 | 18:03
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اكتفى نواب حزب بارز بالموقف الذي جاء على لسان قيادي فيه، في ما خص امتناع رئيس كتلة صديقة عن المشاركة في تشييع الأحد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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