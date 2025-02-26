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لبنان

في طرابلس.. اطلاق نار يثير الخوف

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:01
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أقدم مجهول ليلا على إطلاق النار باتجاه حي الأميركان – جبل محسن في طرابلس، مما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المركونة في المكان، دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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وقد شهدت المنطقة حالة من الخوف والهلع بين السكان.
 
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طرابلس..

اطلاق

الخوف

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