في طرابلس.. اطلاق نار يثير الخوف

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أقدم مجهول ليلا على إطلاق النار باتجاه حي الأميركان – جبل محسن في طرابلس، مما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المركونة في المكان، دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وقد شهدت المنطقة حالة من الخوف والهلع بين السكان.