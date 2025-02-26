11
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
7
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كانت تمر صدفة.. "ليا" استشهدت بعد إصابتها بجروح خطرة جراء غارة مُعادية على جرجوع
Lebanon 24
26-02-2025
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهدت ابنة بلدة عربصاليم ليا ابو كرنيب وذلك بعد اصابتها بجروح خطرة اثر مرورها صدفة جراء غارة إسرائيلية مُعادية على بلدة جرجوع وعربصاليم في 14 شباط الجاري، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارتان من مسيرة اسرائيلية على أطراف زبقين جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان من مسيرة اسرائيلية على أطراف زبقين جنوب لبنان
26/02/2025 08:34:09
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عون أمام الوفد الأميركي برئاسة جاكسون: الاستقرار في الجنوب يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى
Lebanon 24
عون أمام الوفد الأميركي برئاسة جاكسون: الاستقرار في الجنوب يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى
26/02/2025 08:34:09
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أكد أمام الوفد الأميركي برئاسة روني جاكسون موقف لبنان الثابت والنهائي: الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى اللبنانيين
Lebanon 24
الرئيس عون أكد أمام الوفد الأميركي برئاسة روني جاكسون موقف لبنان الثابت والنهائي: الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى اللبنانيين
26/02/2025 08:34:09
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي أطلق النار على آليات وجرافات مجلس الجنوب التي تعمل على فتح الطرقات في منطقة كروم ابو العلا - الدباكة شرق بلدة ميس الجبل
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي أطلق النار على آليات وجرافات مجلس الجنوب التي تعمل على فتح الطرقات في منطقة كروم ابو العلا - الدباكة شرق بلدة ميس الجبل
26/02/2025 08:34:09
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة
اسرائيل
الجنوب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
03:06 | 2025-02-25
25/02/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسيمن صبري تقع في ورطة الحب مع ممثل لبناني شهير!
Lebanon 24
ياسيمن صبري تقع في ورطة الحب مع ممثل لبناني شهير!
04:00 | 2025-02-25
25/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
02:45 | 2025-02-25
25/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-02-26
خطر استراتيجي في سوريا
01:15 | 2025-02-26
مشاركة جنبلاط رُتّبت على عجل
01:00 | 2025-02-26
استئناف مناقشة البيان الوزاري للحكومة اليوم.. واشنطن: لا مكان لحزب الله في رؤيتنا للبنان
00:09 | 2025-02-26
بعد تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم
00:01 | 2025-02-26
في طرابلس.. اطلاق نار يثير الخوف
23:44 | 2025-02-25
روبيو يلتقي وزير الدفاع السعودي في واشنطن.. والمناقشات شملت لبنان
فيديو
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
Lebanon 24
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
11:00 | 2025-02-25
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
26/02/2025 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24