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لبنان

كانت تمر صدفة.. "ليا" استشهدت بعد إصابتها بجروح خطرة جراء غارة مُعادية على جرجوع

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:31
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استشهدت ابنة بلدة عربصاليم ليا ابو كرنيب وذلك بعد اصابتها بجروح خطرة اثر مرورها صدفة جراء غارة إسرائيلية مُعادية على بلدة جرجوع وعربصاليم في 14 شباط الجاري، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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غارة

اسرائيل

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