مشاركة جنبلاط رُتّبت على عجل

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افادت مصادر مطلعة ان مشاركة النائب السابق وليد جنبلاط في العزاء عن روح الشهيد السيد حسن نصرالله رُتبت بشكل سريع امس وجاءت في توقيت بالغ الاهمية.وبحسب المصادر فإن نوابا من كتلة "اللقاء الديمقراطي" وكتلة "الوفاء للمقاومة" ساهموا في ترتيب زيارة جنبلاط التي لم تكن مقررة مسبقا.وترى المصادر انه "وبالرغم من كل التباينات بين جنبلاط وحارة حريك الا ان مصالح استراتيجية تحكم العلاقة بين الطرفين تجعل من جنبلاط لا يبتعد كثيرا".