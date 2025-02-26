Advertisement

لبنان

خطر استراتيجي في سوريا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1325895-638761550918458880.JPG
Doc-P-1325895-638761550918458880.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة "ان ما يحصل في سوريا من تقدم كبير للاحتلال الاسرائيلي في محافظات الجنوب خطير للغاية لانه يؤثر بشكل مباشر على الواقع الميداني اللبناني".
وبحسب المصادر" فإن اسرائيل باتت عمليا تسيطر بالنار على معظم الجغرافيا اللبنانية وهذا يؤدي الى جعل اي معركة معها اصعب من السابق".
Advertisement
وتعتقد المصادر انه" في الوقت نفسه قد نكون امام فرصة جدية لاعادة فتح باب العلاقة بين النظام السوري الجديد وبين "حزب الله" بإعتبار ان هناك عدوا واحدا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:06 | 2025-02-26
03:59 | 2025-02-26
04:00 | 2025-02-26
05:00 | 2025-02-26
04:58 | 2025-02-26
04:46 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24