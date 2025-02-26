خطر استراتيجي في سوريا

Advertisement

أكدت مصادر مطلعة "ان ما يحصل في سوريا من تقدم كبير للاحتلال الاسرائيلي في محافظات الجنوب خطير للغاية لانه يؤثر بشكل مباشر على الواقع الميداني اللبناني".وبحسب المصادر" فإن اسرائيل باتت عمليا تسيطر بالنار على معظم الجغرافيا اللبنانية وهذا يؤدي الى جعل اي معركة معها اصعب من السابق".وتعتقد المصادر انه" في الوقت نفسه قد نكون امام فرصة جدية لاعادة فتح باب العلاقة بين النظام السوري الجديد وبين "حزب الله" بإعتبار ان هناك عدوا واحدا".